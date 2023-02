Alligator doodt vrouw (85) die haar hond uitlaat

Een 85-jarige vrouw die haar hond aan het uitlaten was bij een vijver nabij haar huis in Fort Pierce, in de Amerikaanse staat Florida, is maandag om het leven gekomen toen een alligator haar het water in sleepte.

Dat melden lokale autoriteiten, waaronder de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.



Getuigen belden alarmnummer 911 toen ze zagen dat het drie meter lange dier de vrouw vastgreep nadat hij achter haar hondje was aangegaan, verklaarde de commissie. De hond bleef ongedeerd. De alligator is inmiddels gevangen en gedood, aldus de commissie.



Het incident gebeurde voor de ogen van de buurvrouw van het slachtoffer, Carol Thomas. “Mijn raam stond open en opeens hoorde ik een vreemd geschreeuw. Toen ik ging kijken, zag ik dat er iets verschrikkelijks aan de hand was. Het beest was een stukje uit het water gekomen en had zich vastgebeten in haar been”, vertelt de buurvrouw aan Amerikaanse media.



Ze belt 911 en keert terug naar haar raam. Haar buurvrouw is nergens te bekennen. “Even later zag ik haar toch weer boven water komen, happend naar adem. Ik heb toen nog geroepen dat ze naar een boot in de buurt moest zwemmen, maar ze zei ‘dat kan ik niet, de alligator heeft me’.”



Het incident in Fort Pierce was de derde dodelijke aanval in Florida in de afgelopen twaalf maanden. In juli 2022 werd een 80-jarige vrouw gedood door twee alligators toen ze in een vijver viel.



En in mei 2022 vonden de autoriteiten het levenloze lichaam van een 47-jarige man die ondanks waarschuwingen frisbees was gaan vissen uit een meer.



Florida is de thuisbasis van naar schatting 1,3 miljoen alligators van alle soorten en maten. Volgens de commissie is de kans dat een inwoner van Florida ernstig gewond raakt door een alligator ongeveer 1 op 3,1 miljoen.

Reacties

22-02-2023 12:36:19 De Paus









S

Nou, dat is een pak van mijn hart.



See you later, alligator.



Quote: De hond bleef ongedeerd.Nou, dat is een pak van mijn hart.

22-02-2023 14:20:52 vaughn









Het was voor de alligator wel even goed kauwen op dat oude taaie vlees.

22-02-2023 16:07:46 Jawel











Sommige krokodilachtigen laten hun prooi eerst even rotten zodat het makkelijker is te verwerken. @vaughn : Maar alligators kunnen helemaal niet kauwen! Daarom slikken ze kleine prooien in z'n geheel door. Grotere prooien scheuren ze in hapklare brokken die wel in een hap verslonden kunnen worden.Sommige krokodilachtigen laten hun prooi eerst even rotten zodat het makkelijker is te verwerken.

22-02-2023 17:34:28 BatFish









@Jawel : Lekker, uiteindelijk doen wij dat ook met zuurkool. Heeft iets minder impact op oude dames

