2000 jaar oude Romeinse dildo opgegraven. Of gebruikten ze het ding ergens anders voor?

Engelse wetenschappers denken dat ze een eeuwenoude Romeinse dildo hebben gevonden tussen een verzameling schoenen, stukken leer en kledingaccesoires in een blootgelegd gat. Het is nog nooit voorgekomen dat zo'n oud seksspeeltje is ontdekt bij een opgraving.



Het 16 centimeter lange houten voorwerp werd al in 1992 gevonden bij het Romeinse fort Vindolanda in Engeland en gecategoriseerd als 'gereedschap', maar is recent opnieuw bestudeerd. Normaal gesproken blijft hout niet zo lang intact, maar onder het grondwater blijven ze goed geconserveerd. In Engeland en Nederland zijn daardoor allerlei oude houten gebruiksvoorwerpen in goede staat uit de grond gehaald.



“Voor mij is het vanzelfsprekend dat dit een penis is. Ik weet niet wie het zo in de catalogus heeft ingevoerd. Misschien dat iemand zich ongemakkelijk voelde of dacht dat Romeinen niet zulke dwazen dingen deden”, vertelt archeoloog Rob Collins tegen The Guardian. ”Wat dit een primeur maakt, is dat het geen miniatuur fallus is, maar levensgroot.”



Toch is het niet duidelijk of de dildo niet op een andere manier werd ingezet. “Dildo's werden niet altijd voor plezier gebruikt. Het kunnen ook martelwerktuigen zijn. Hopelijk is het echt een seksspeeltje. Dat is de meest opwindende en intrigerende mogelijkheid. Als dat het geval is, zou het, voor zover wij weten, de eerste Romeinse dildo zijn die uit archeologie is aangetroffen”, aldus Collins.



Conservator Jasper de Bruin van het Rijksmuseum van Oudheden denkt er het zijne van: “Ik geloof niet dat het als dildo is gebruikt. Het materiaal is ook ontzettend ruw. Maar als je naar het voorwerp kijkt, dan zie je wel degelijk de vorm van een penis.” Hij denkt dan ook dat het object waarschijnlijk als stamper in de keuken is gebruikt. “Dit is een stamper met een knipoog. Sta je te koken terwijl je een piemel vast hebt. Dat vind ik een ontzettend goede grap. Ik kan mij voorstellen dat Rob Collins en zijn team hebben zitten smullen tijdens het onderzoek”, vertelt de conservator aan het AD.



De Romeinen waren niet bepaald preuts. Het zou dus ook kunnen dat de houten pik oorspronkelijk onderdeel was van een standbeeld. Voorbijgangers tikten fallussen aan voor geluk. “De penis is voor Romeinen een teken van vruchtbaarheid en bescherming. Je ziet dat ook overal in terug. Afbeeldingen van penissen brengt geluk”, aldus De Bruin.

Ik hoop dat ze hout gebruikt hebben dat niet splintert...

en gecategoriseerd als 'gereedschap' kan nog steeds een correcte categorisatie zijn

