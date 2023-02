Bram fietste naar elke plaats in Nederland, nu wil hij de lezers meenemen

NIJMEGEN - "Ik heb echt schrikbarend weinig lekke banden gehad." Bram Witvliet telt zijn zegeningen. "Er zijn geen rampen gebeurd, maar ik heb wel epische avonturen meegemaakt, dat wel." Bram fietste naar 3075 plaatsen in twaalf jaar. In zijn boek wil hij de lezer meenemen op die reis.



Liefst 25.249 kilometer legt Bram af als hij door Nederland fietst. "Dat begon gewoon op mijn stadsfiets. Toen ik in Nijmegen ging wonen deed ik dat op mijn studentenfiets. Later kreeg ik een toerfiets, maar ik heb ook wel op een OV-fiets gereden." In de laatste jaren ontdekte de Nijmegenaar de racefiets. "Dat ging wel sneller. De allergrootste fietstocht die ik ooit gemaakt heb, 320 kilometer, dat heb ik op een racefiets gedaan."



Witvliet prijst Gelderland om haar diversiteit. "Je hebt Rivierenland, Betuwe, Veluwe, Rijk van Nijmegen, Achterhoek. Het is gewoon schitterend, echt heel mooi."



Voor de tocht moet Bram veel data verwerken en planningen en routes maken. Daarbij vermijdt hij de effici├źntie. "Daar schijf ik in mijn boek ook over. Ik heb die routes van tevoren bedacht, maar dat was niet in steen gebeiteld. Ik vond het ook fijn om daar vanaf te wijken."

Het levert de fietser wel een hoop extra werk op. In elke provincie laat hij een paar dorpen links liggen. Aan het einde van het project moet hij die allemaal nog langslopen op vaak bijzonder lange dagtochten. "Inmiddels had ik zoveel gefietst dat ik het echt leuk vond om aan het eind van de tocht 200 kilometer op de teller te zien."



In april 2021 eindigt het project, met een 250 kilometer lange tocht in Drenthe. Het plaatsnaambord van Amen, bij Assen, wordt als laatste op de foto gezet en op zijn website bramfietst.nl geplaatst. Sindsdien is Bram Witvliet bezig met een boek, geïnspireerd door de fietstocht. "Dat was echt een heel sterke drang. In acht maanden heb ik het geschreven."

Het boek 'Bram Fietst' bestaat uit een korte biografie, een beschouwing op wat fietsen betekent en op de fiets en het klimaat, met tenslotte een overzicht van de tocht door elke provincie. Het werk verschijnt op 2 maart.

