Vlaamse krant: “Bij elke ramp blijkt weer dat de Belg gieriger is dan de Nederlander”

Onze zuiderburen weigeren de portemonnee te trekken om slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië de helpende hand toe te steken. Het lukt de Belgische hulporganisaties slechts om enkele miljoenen aan giften op te halen en er is nog geen grote donoractie opgetuigd.



De Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle riep de Vlaamse mediabedrijven al op tot het organiseren van een benefietshow, maar een landelijke actiedag zoals in Nederland is nog niet gepland. In Nederland is al meer dan 90 miljoen euro opgehaald, terwijl de teller in België tot nu toe op enkele miljoenen blijft steken.



Moppen over gierige Nederlanders gaan niet op. De Vlaamse krant De Morgen kopt: “Bij elke ramp blijkt weer: de Belg is gieriger dan de Nederlander.” Ze rekenden uit dat Nederlanders gemiddeld meer dan drie keer zoveel geld doneren als Belgen. De moppen over gierige Nederlanders – bijvoorbeeld: hoe herken je vier Nederlanders in een café? 1 tafel, 1 glas bier, 4 Hollanders en 4 rietjes – gaan dus niet op.



Nederland geeft bij elke actie van samenwerkende hulporganisaties gemiddeld vijf keer zoveel als België, terwijl er maar 50 procent meer inwoners in ons land wonen. Zo gaf Nederland in 2004 na de tsunami in Azië 208 miljoen euro en werd in België 48 miljoen opgehaald. Nog schrijnender was het verschil bij de aardbevingsramp van 2010 in Haïti (111 miljoen versus 19 miljoen euro) en een recente benefietactie vanwege de oorlog in Oekraïne (179 miljoen versus 30 miljoen euro).

wij hebben dat geld over, juist omdat we onze glaasjes met 4 personen delen, die Belgen jagen hun geld er veel sneller doorheen door voor iedereen een glas te bestellen... dus hebben ze niks meer over om te doneren

Maar het lijkt me toch eerder een kwestie van instelling dan van over hebben.

Misschien zijn NLers meer gewend aan rampen, overstromingen, dan onze zuiderburen? @Emmo : geen idee.Maar het lijkt me toch eerder een kwestie van instelling dan van over hebben.Misschien zijn NLers meer gewend aan rampen, overstromingen, dan onze zuiderburen?

@Emmo : De harde waarheid doet kennelijk bij velen behoorlijk pijn....

