Gemiddelde Amerikaan te dik voor nieuwe achtbaan in Universal Studio's

Slecht nieuws voor de gemiddelde Amerikaanse man die zich helemaal had verheugd op een ritje in de nieuwe achtbaan Mario Kart: Bowser's Challenge in Universal Studios Hollywood. De gemiddelde Amerikaanse man is namelijk te dik voor de VR-attractie.



Om mee te mogen in de attractie, mag je buikomvang namelijk niet meer zijn dan 101 centimeter. De gemiddelde Amerikaanse man heeft een buikomvang van 102 centimeter. Theoretisch gezien zijn de meeste mannen dus te dik voor de Super Nintendo-attractie. De gemiddelde Amerikaanse vrouw mag wel mee: die heeft een buikomtrek van 96 centimeter.



Critici zijn woedend en noemen de makers van de attractie 'schaamteloos vetfobisch', schrijft The Press-Enterprise. Universal kwam al snel met de verklaring dat de 101 centimeter buikomtrek niet heilig is. "We willen bezoekers aanmoedigen om een teststoel te proberen of naar één van onze medewerkers re gaan voor ze in de attractie stappen. Zodat de rit niet alleen comfortabel, maar ook veilig is."



Niet alleen in Amerika staan teststoelen bij attracties. In Nederland vind je teststoelen bij onder andere de Baron 1889 (Efteling), Goliath (Walibi) en FormuleX (Drievliet). Die laatste achtbaan heeft wel twee Big Seats. In Toverland wordt voor een aantal attracties gewerkt met een maximum gewicht van 90 of 100 kilo per bezoeker.



De formaten van de stoelen en de mogelijke restricties hebben vooral met veiligheid te maken. "Wanneer je elke stoel van een achtbaan groter gaat maken, weet je zeker dat een kleiner kind niet in de achtbaan kan omdat die eruit glijdt", zegt pretparkexpert Jim Hull tegen Wall Street Journal. Ook moeten de strak zittende beugels en gordels ervoor zorgen dat mensen niet tijdens de rit uit het karretje kunnen komen.

