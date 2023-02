De boodschappen van Albert Heijn zijn er! Helaas is wel de carport op de auto gestort

Een boodschappenbezorger van Albert Heijn is vrijdagochtend met zijn bakwagen tegen een carport geknald aan de Berkendreef in Renkum. Het dak van de carport kwam naar beneden en stortte op een auto die eronder stond.De brandweer heeft de overkapping deels gestut, zodat die niet verder kon instorten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.De brandweer heeft vervolgens met een kraan de carport opgetild en de auto eronder vandaan gehaald. Nadat alles wat onder de carport lag en stond was verwijderd heeft de brandweer het dak op de grond laten zakken.