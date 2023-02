Vrouw op Instagram claimt vermiste Madeleine McCann te zijn

Aan een dubieuze trend op TikTok en Instagram lijkt voorlopig geen einde te komen. Opnieuw duiken er foto's en video's op van een vrouw die beweert Madeleine McCann te zijn. Madeleine raakte in 2007 op 3-jarige leeftijd vermist tijdens een vakantie in Portugal. Ruim vijftien jaar later is de zaak nog steeds niet opgelost.Tot nu, claimt een jonge vrouw via Instagram. Via een livestream deelt ze het 'bewijs' dat ze daadwerkelijk het ontvoerde meisje is. Ze laat weten 21 te zijn, maar dat ze niet zeker is of dat haar echte leeftijd is. Ook beweert ze dat ze twijfelt over haar identiteit en roept ze de politie op de zaak te onderzoeken.De livevideo is inmiddels gedeeld op TikTok. Daarin vertelt ze onder andere dat ze haar oma iets hoorde zeggen waardoor ze een paar maanden terug begon te twijfelen. Ook vertelt ze dat het haar maar niet lukt om haar geboorteakte in haar bezit te krijgen.De vrouw heeft een Instagram-account waarop ze al haar 'bewijs' deelt. Ze hoopt contact te krijgen met Kate en Gerry McCann, de ouders van Madeleine, voor een dna-test. Politie in Engeland en Polen negeren volgens haar alle verzoeken. Met aandacht op sociale media hoopt ze haar doel te bereiken.Overigens is ze niet de enige vrouw die claimt Madeleine McCann te zijn. In 2019 was het op TikTok een heuse trend om te bewijzen dat je Maddie bent. Twee jaar eerder ging een andere vrouw viral omdat ze wel erg veel op het vermiste kind lijkt. Tot nu toe is nog niet bewezen dat één van deze vrouwen daadwerkelijk Maddie is.Tot nu toe blijft het een mysterie wat er met het meisje is gebeurd. In de loop der jaren zijn verschillende mensen opgepakt vanwege de zaak, maar zonder resultaat.