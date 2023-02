Rechter bang voor te echte tekening: tekenaar mag verdachte niet aankijken

Een bijzonder bevel donderdag van een rechter in Groningen. Uit angst voor een té realistische tekening verbood hij rechtbanktekenaar Heleen van den Broek een verdachte in het gezicht te kijken. 'Als een soort compromis' moest ze op een plek zitten waar ze minder van de verdachte kon zien.Van den Broek vond het een vreemd verzoek, zegt ze tegen RTL Nieuws. Dat tijdens een rechtszitting tekeningen mogen worden gemaakt, staat duidelijk in de persrichtlijn die de rechtspraak erop nahoudt. Verder staan er geen voorwaarden bij.De rechter in Groningen zou bang zijn voor 'fotogelijkende' tekeningen van de verdachte. Maar omdat fotografie in Nederlandse rechtbanken niet is toegestaan omwille van de privacy van verdachten, is die mogelijkheid er altijd. "Sinds wanneer is een rechter ook een kunstcriticus?" vraagt Van den Broeks collega Petra Urban zich af.Van den Broek deelde haar frustraties rondom de gebeurtenissen van vandaag op Instagram. Als klein protest tekende ze ook een variant met Mickey Mouse als gezicht."Je wilt iemand zo goed mogelijk en gelijkend mogelijk portretteren", zegt Van den Broek. Voor haar ligt de focus in haar tekeningen vooral op het menselijke aspect van verdachten, dus dat er nog een persoon achter de verdachte zit.Het verzoek van de rechtbank veroorzaakt ophef op sociale media, waaronder Twitter. Sander Dekker, journalist bij Dagblad van het Noorden, was ook bij de rechtszaak aanwezig en zag het gebeuren. "Niet te volgen", schrijft hij op Twitter.