Studenten in gepimpte Renault 4'tjes onderweg naar Marokko

SALAMANCA - Ze zijn nu een dag onderweg, vanuit Biarritz in Frankrijk naar de Marokkaanse stad Marrakesh. Vier studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn in gepimpte Renault 4'tjes bezig met de eerste etappe van Biarritz naar Salamanco voor de 4L Trophy, een liefdadigheidsrally.

Student en teamleider Thomas Kersten is onder de indruk van al de Renault 4'tjes die hij op de startplaats heeft gezien. Een verzameling van 700 bijzondere auto's. Onderweg zijn met deze wagens is een onvergetelijke ervaring voor hem. "Er rammelt van alles. Het is echt Frans comfortabel", vertelt Thomas.

In een Frans dorpje was er al snel een hoge drempel en toen begaf de einddemper het. De HAN-studenten hadden dat snel verholpen, net als de eerste dynamo die al vervangen moest worden op de eerste dag.



Het team van de HAN neemt ook spullen mee voor het goede doel. Pennen, rekenmachines en ook een paar laptops voor de kinderen in de woestijn, die ze in Marokko gaan doorkruisen. Ook eten, zoals zakken rijst, zijn mee met het team.

De twee Renault 4'tjes van de HAN-studenten zijn wel onder handen genomen. Niet alles is origineel. De oude carburator motor is vervangen voor een motor met een injectiesysteem en er zijn nog wilde plannen voor de volgende Trophy om er een hybride auto van te maken.

Nu zit er in ieder geval alvast wel een Tour de France toeter op de auto, die onderweg vaak te horen zal zijn. Maar ook zonder de toeters valt de karavaan met historische auto's natuurlijk flink op. Over tien dagen moet de toeter te horen zijn op het eindpunt in Marrakesh.

