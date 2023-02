Brief die zoekraakte in 1916 meer dan honderd jaar later bezorgd in Londen

Een brief die in 1916 kwijt was geraakt in de post, is meer dan een eeuw later alsnog bezorgd in Londen. De brief, geadresseerd aan ene Katie Marsh, werd bezorgd bij theaterregisseur Finlay Glen.



Het huis waar de brief aan was geadresseerd, is lang geleden gesloopt, schrijft de Britse krant The Guardian. Op die plek staat nu een flatgebouw. De 27-jarige Glen en zijn vriendin Lucy vonden de brief.



In eerste instantie dachten ze dat het om een brief uit 2016 ging, tot ze het stempel goed bekeken en realiseerden dat de brief uit 1916 kwam. Aangezien de brief meer dan een eeuw oud was, leek het ze oké om de brief te openen.



"We hielden de brief in de hoop hem te kunnen ontcijferen. Sommige delen zijn moeilijk te lezen", vertelt Glen aan The Guardian. Glen en zijn vriendin zochten vervolgens contact met het lokale archief in de hoop dat daar meer informatie beschikbaar was over Katie Marsh en haar man.



Katie Marsh was volgens een plaatselijk historisch tijdschrift getrouwd met een postzegelhandelaar, Oswald Marsh. De brief was afkomstig van een vriendin van Katie die op vakantie was in het Engelse Bath, schrijft The Guardian.



Royal Mail, het Britse postbedrijf, laat in een reactie aan The Guardian weten dat het niet zeker is wat precies met de brief is gebeurd. Een redacteur van het historisch tijdschrift zegt dat de brief mogelijk is zoekgeraakt bij het sorteren en achter een meubelstuk is beland. Het sorteercentrum waar de brief vandaan komt, zou op dit moment worden verbouwd. Mogelijk is de brief bij de verbouwing teruggevonden.



Op sociale media zijn beelden van de brief te vinden.

Reacties

17-02-2023 17:55:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.296

OTindex: 84.317

Dan mag ik niet klagen, ik moest maar 3 weken wachten tot ik de rouwkaart van mijn vriendin kreeg

17-02-2023 18:18:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.847

OTindex: 90.174

Ik kreeg half januari nog een kerstkaart. Nou ja, dat valt dan nog wel weer mee.

17-02-2023 18:56:05 Buick

Erelid



WMRindex: 3.881

OTindex: 981

@Mamsie , dat komt door de opwarming van de aarde. De kerstkaarten snappen nu ook niet meer waneer ze door de gleuf moeten.

