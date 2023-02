Japan heeft twee keer zoveel eilanden als gedacht, blijkt na hertelling

Extreem weer, vulkaanuitbarstingen én 370.000 vierkante meter oppervlak maken het niet eenvoudig om de eilanden van Japan te tellen, maar dat het er twee keer zoveel blijken te zijn als tot nu toe gedacht, is toch wel opmerkelijk.



In Japan ontstaan soms nieuwe eilanden, terwijl andere langzaam verdwijnen, maar daarnaast hebben geografen er ook lange tijd een groot aantal gemist. Met hulp van digitale kaarttechnologie zijn nu ruim 7000 nieuwe eilanden gespot.



Voor het eerst in 35 jaar deden de Japanse autoriteiten een nieuwe telling. Ze kwamen op een totaal van 14.125 eilanden. Dat zijn er 7.273 meer dan er tot nu toe stonden geregistreerd.



Maar volgens de overheid verandert de grootte van Japan daardoor niet wezenlijk. Ook de omvang van de territoriale wateren zou min of meer gelijk blijven. Het gaat veelal om kleine eilandjes: een omtrek van 100 meter is genoeg om tot eiland te worden bestempeld.



Sommigen van de 47 Japanse prefecturen hebben een enorm aantal eilanden. Zo heeft de grote noordelijke prefectuur Hokkaido - een van de vier belangrijkste eilanden - er 1473 volgens het nieuwe onderzoek, terwijl Nagasaki in het zuidwesten 1479 eilanden telt.

Reacties

17-02-2023 12:17:18 allone

Oudgediende



Iedereen een eigen eiland om op te wonen...?!

Hertelling -> herstelling

17-02-2023 13:42:18 Jawel

Erelid



Quote:

terwijl Nagasaki in het zuidwesten 1479 eilanden telt



Voor de bom was dat er natuurlijk maar één. Voor de bom was dat er natuurlijk maar één.

