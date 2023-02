Duizenden hebben lol om verkeersbordje: ‘Fietsersbegraafplaats rechtsaf?’

Een verkeersbord aan de Grotestraat in Nijverdal maakt de tongen los op sociale media. Het bord ‘Fietsers begraafplaats rechtsaf’ hangt er al jaren, maar omdat de woorden onder elkaar staan, zien duizenden mensen dat als ‘fietsersbegraafplaats’.Het verkeersbord duikt nu op in de Top 10 Grappigste Taalvouten van het platform Taalvoutjes.nl. Op nummer 10, maar toch.‘Die staat al met één wiel in het graf?’, luidt één van de honderden lollige bijschriften op de Facebook en Instagra pagina’s van Taalvoutjes. Vrijwel dagelijks sprokkelt de website allerlei grappige taalfouten en kromme zinnen uit de samenleving bij elkaar, waarop bezoekers dan mogen losgaan.In februari worden de grappigste en meest gelikete taalfouten van het afgelopen jaar verzameld voor een Top 10. En in die toplijst staat het Nijverdalse verkeersbord.Wie het bordje eens van dichtbij wil bekijken: het hangt onder de wegwijzer naar de N35 en Haarle, vlakbij de katholieke begraafplaats aan de Grotestraat. We hebben het gecheckt, maar er is geen apart hoekje ingericht voor omgekomen wieleraars of andere fietsfanaten.