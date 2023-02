Amsterdamse 'politiekat' wereldwijd viral: 'Wordt herkend op straat'

Hij surveilleert langs de grachten, klimt in bomen en houdt katten en ander gespuis nauwlettend in de gaten. Kat Nimis ziet er met zijn fluorescerend gele jack uit alsof hij echt deel uitmaakt van de politie. Op social media is hij onder de naam Police Cat een ware hit: de kat heeft volgers van over de hele wereld. "Wijkagenten gaan zelfs met hem op de foto."Lydia Faber (45) kan het zelf nog nauwelijks bevatten. In nog geen maand tijd is haar kat Nimis uitgegroeid tot een bekendheid op social media. Op TikTok laat ze zien hoe haar zwarte kater in zijn 'politie-uniform' langs de Amsterdamse grachten struint en kattenkwaad uithaalt. Hij heeft inmiddels ruim 42.000 volgers. "Dit was helemaal niet mijn intentie", zegt Lydia meermaals. "Het is compleet uit de hand gelopen."Wat dan wel de bedoeling was? "Communiceren met mijn nichtjes van 8 en 10. Ik was onlangs bij ze op bezoek. Die meiden zitten de godganse dag op TikTok", legt Lydia uit. Omdat ze niet bij elkaar in de buurt wonen, leek het Lydia leuk om een manier te vinden om met elkaar te communiceren. "Daarom besloot ik een account voor Nimis aan te maken. Dan konden we via TikTok berichtjes naar elkaar sturen."Maar lang niet alleen haar nichtjes bleken geïnteresseerd in de pagina. "Ineens ging de hele boel viral en had ik tienduizenden volgers. Ik krijg inmiddels zoveel berichten binnen dat ik die van mijn eigen nichtjes niet eens meer kan vinden. Een van de video's is ruim 1,4 miljoen keer bekeken. Niet normaal, toch?"Wie de anderhalf jaar oude Nimis kent van social media, zal denken dat hij een stoere kater is. Maar de echte reden waarom hij zijn 'uniform' draagt is een stuk minder heldhaftig. "Het is eigenlijk een reddingsvest om te zorgen dat hij niet verdrinkt", zegt Lydia, die op een woonboot woont. "Toen ik Nimis net had vond ik het doodeng om hem hier naar buiten te laten, maar ik wilde hem ook niet in zijn vrijheid beperken."Daarom kocht ze het vest – toen nog zonder politielogo. "Al gauw maakten mensen in de buurt er grapjes over. 'Kijk, daar heb je onze wijkagent weer', zeiden ze. Toen ik op een dag per toeval in een speelgoedwinkel politiebadges tegenkwam, besloot ik die zelf op het vestje te maken.""Inmiddels wordt de kat op straat door veel mensen herkend", vertelt Lydia. Ook door de wijkagenten. "Die gaan zelfs met hem op de foto. Ze vinden het hartstikke leuk", vertelt Lydia.Ook veel andere mensen sturen berichten met de vraag of ze langs mogen komen voor een foto. "Maar ik geef de locatie van m'n huis niet. Zondag liepen er hier mensen door de straat die vroegen: is dit de boot van de kat? Dat vind ik toch een beetje eng."Niet alle berichten die ze krijgt zijn even enthousiast. "Sommige mensen vinden het dierenmishandeling." Zelf denkt ze daar anders over. "Dat vestje heeft inmiddels al zeker vijf keer zijn leven gered. Zondag lag Nimis nog in de gracht. Een jongen kwam toen naar mijn huis gerend en vroeg: 'Jij bent toch van de politiekat? Hij ligt hier om de hoek in het water!' Hij was flink in paniek en ik moest hem helpen om eruit te komen."Nimis is er bovendien aan gewend, vertelt Lydia. "Ik heb hem geleerd het te dragen en hij weet dat hij zonder het vest niet naar buiten mag. 's Ochtends rent hij naar de deur en daar wacht hij tot hij het aan mag. Dan open ik de deur en begint zijn dag. Dan kan hij 'on duty'."