Huilende Arnhemse raadsleden verlaten zaal tijdens genderbetoog FvD'er

Tijdens een raadsvergadering in Arnhem gisteravond is een deel van de gemeenteraad hevig geëmotioneerd opgestapt bij een debat waarin de kosten van het wijzigen van geslacht in identiteitsbewijzen werd besproken.



Aanleiding voor de commotie was de bijdrage van een FvD-raadslid aan het debat, meldt De Gelderlander.



De FvD'er fulmineerde onder meer tegen de lhbtiq+gemeenschap, genderverandering en 'genderideologie', die volgens hem bestreden zou moeten worden. "Gender zoals bedoeld in de ogen van de lhbtiq+gemeenschap bestaat niet, en je identiteit is niet iets wat je zelf vaststelt", was een van zijn vele uitspraken die de raadsleden met afgrijzen aanhoorden.



Op een gegeven moment liepen de emoties tijdens het FvD-betoog zo hoog op dat fractieleden van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren verontwaardigd de raadszaal verlieten. Dat leidde tot een tijdelijke schorsing van het debat. Volgens de krant 'liepen raadsleden en bezoekers huilend door het stadhuis'.



Ahmed Marcouch, als burgemeester voorzitter van de gemeenteraad, liet de FvD'er zijn betoog afmaken. Hij liet weten een open debat voor te staan waarin 'een raadslid blijk kan geven van zijn ideeën'. "Wat een ander daar ook van vindt. We moeten ideeën met ideeën bestrijden. Dat is hoe democratie werkt", citeert De Gelderlander hem.

Reacties

16-02-2023 16:23:49 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.897

OTindex: 46.987

Forum voor Dehumanisering

16-02-2023 16:39:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.259

OTindex: 28.156

Onafhankelijk van wat je van het FvD betoog vindt, is het natuurlijk wel een brevet van onvermogen voor de weglopende partij(en). Burgemeester Marcouch heeft m.i. volledig gelijk. Enige maatregelen tegen de weglopers zou ik passend vinden: zij verstoren het democratisch proces.

16-02-2023 16:49:11 Buick

Erelid



WMRindex: 3.879

OTindex: 981

Quote:

Volgens de krant 'liepen raadsleden en bezoekers huilend door het stadhuis'.

Als het even meezit dan worden die raadsleden bij de volgende verkiezingen niet meer verkozen.

Je kan boos zijn of verontwwardigd en zo nog wel enkele emoties hebben, maar gaan lopen janken?

Bij het volgende onderwerp waar ze het ook niet mee eens zijn dan gaan we lekker weer janken.

Als het even meezit dan worden die raadsleden bij de volgende verkiezingen niet meer verkozen.Je kan boos zijn of verontwwardigd en zo nog wel enkele emoties hebben, maar gaan lopen janken?Bij het volgende onderwerp waar ze het ook niet mee eens zijn dan gaan we lekker weer janken.

16-02-2023 17:10:20 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.394

OTindex: 21.891

@Emmo : Hangt er van af wat er precies gezegd werd. Als het echt valt onder haatzaaien dan had er wel ingegrepen moeten worden. Dat hoeft niemand te tolereren. Ik weet niet wat die Forum joker letterlijk gezegd heeft. Er zitten in die partij een aantal ras-fascisten die echt harder aangepakt mogen worden. Het nederlands recht biedt er wel mogelijkheden voor, maar men is vaak bang om het toe te passen, ook al gaan mensen echt over de schreef.

