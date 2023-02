Niet meer met elkaar appen in de klas, mobieltjesverbod op school

ARNHEM - De meeste scholen vinden het een gruwel: smartphones in de klas. Zolang ze bestaan, wordt er al gepraat over een verbod op telefoons in scholen. Maar hoe voer je zo'n verbod in? Bij GSG Guido in Arnhem hebben ze er inmiddels ervaring mee.



Iedere ochtend als de leerlingen van de onderbouw op het Guido in de klas zitten, komt de conciërge langs. Alle kinderen deponeren hun mobieltje in de bewaarbak. Als de school uit gaat, krijgen de kinderen hun telefoon weer terug. Jammer natuurlijk voor de leerlingen die niet meer stiekem met elkaar kunnen appen of iets kunnen posten op TikTok.



Het opbergen van mobieltjes blijkt succesvol in de strijd om aandacht in de klas. Er wordt weer beter opgelet, volgens de docenten. "Die telefoontjes horen er niet bij", zegt docent Erik Jan Hakvoort, "Ze staan tussen de leerlingen in en tussen de docent en de leerlingen in. Het leidt de leerlingen af." De leerlingen lijken ook tevreden met het verbod. "Het is wel relaxed, want je hebt er geen last van. Ik vind het wel oké. Je wordt er niet meer door afgeleid in de les."



Het verbod lijkt al effect te hebben op de schoolprestaties. "Je kunt gewoon opletten in de les", vertelt een leerling, "Dat is beter voor je toetsen. Het verbod is nog maar sinds kort, maar ik merk het al een beetje aan mijn cijfers."



Niet alleen in de klas gaat het beter, volgens directeur Janine van Drieënhuizen is er ook op het schoolplein een groot verschil te zien. "We hebben spelletjes aangeschaft zodat de kinderen ook iets te doen hebben tijdens de pauze buiten. En daar wordt veel gebruik van gemaakt. "

Het rare aan dit verhaal vind ik eigenlijk vooral dat ze die dingen eerst gewoon mochten gebruiken tijdens de les.



In de bovenbouw zal deze oplossing iets lastiger zijn, omdat je daar toch vaak wisselende samenstellingen van de klas hebt afhankelijk van de gekozen vakken.

