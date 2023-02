Voetballertje dat vijf jaar geleden gered werd uit grot in Thailand, is overleden op 17-jarige leeftijd

Een van de twaalf voetballertjes die in 2018 uit een grot in Thailand gered werd na een reddingsactie die wereldwijd aandacht en steun kreeg, is in he

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: