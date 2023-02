Man wil al wandelend op loopband trui uittrekken, maar ontdekt al snel waarom dat geen goed idee is

Een sportieveling in het Britse Millgate heeft eind januari pijnlijke benen gehad, maar dat was wellicht niet van het sporten. De man stond in de fitn

Reacties

15-02-2023 17:53:31 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.049

OTindex: 3.181

Zat ik echt op te wachten. Er gebeuren dagelijks van dit soort kleine ongemakken, interessant nieuws.Zat ik echt op te wachten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: