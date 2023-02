Man steekt dure iPhone in bos bloemen, maar had het valentijnscadeau beter niet aan ballonnen bevestigd

Bloemen gaan vlot over de toonbank op Valentijn, maar voor een Kazachse man mocht het dit jaar iets meer zijn. Hij was naar een bloemenwinkel in Almat

Reacties

15-02-2023 10:19:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.839

OTindex: 90.155

Nou, het lijkt mij helemaal in scène gezet. Met een oud toestelletje dat toch geen waarde meer had.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: