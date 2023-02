Noord-Korea verbiedt meisjes dezelfde naam te hebben als de dochter van Kim Jong-un

De Noord-Koreaanse autoriteiten dwingen meisjes en vrouwen om hun naam te veranderen als ze "Ju Ae" heten - de naam van de dochter van Kim Jong-un, meldde Radio Free Asia.



Meisjes en vrouwen die Ju Ae heten moeten hun geboorteakte wijzigen van de autoriteiten.



De dochter van de Grote Leider verschijnt de laatste tijd steeds vaker samen met haar machtige vader. In totaal verscheen Ju-ae vijf keer in het openbaar.. In november vergezelde het meisje haar vader bij de onthulling van een set langeafstandsraketten, in dezelfde zwarte bontjas en met een brede lach. Haar aanwezigheid riep donderdag speculatie op: zou dit kind Kims Jong-uns mogelijke opvolger zijn?

Reacties

14-02-2023 10:30:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.285

OTindex: 84.231



Hopelijk kunnen ze die naam gratis veranderen... en thuis gewoon de oude blijven gebruiken zoals ze gewend waren Alleen al dat: Haar Machtige Vader...Hopelijk kunnen ze die naam gratis veranderen... en thuis gewoon de oude blijven gebruiken zoals ze gewend waren

14-02-2023 10:32:25 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.891

OTindex: 46.939

@allone : Dan is er vast wel een NSB-achtige buurman die ze verraadt. Zo is het klimaat in een dergelijke dictatuur.

14-02-2023 10:35:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.285

OTindex: 84.231

Maar dan zijn de burgers net zo erg als hun "Machtige Vader".. En dat herinnert aan t gezegde: een volk krijgt de leider dat het verdient @Sjaak : zou kunnenMaar dan zijn de burgers net zo erg als hun "Machtige Vader".. En dat herinnert aan t gezegde: een volk krijgt de leider dat het verdient

14-02-2023 11:28:19 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.420

OTindex: 6.766

@Sjaak : en als die buurman ze niet wil verraden is er vast wel iemand die hem verraadt dat hij z'n buren niet verraden heeft... Dit soort verraadculturen kunnen erg ver gaan...

