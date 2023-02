Chocogigant bekeurd: Mars-personeel dat in chocoketel viel mocht daar niet werken

Een boete voor chocoproducent Mars. Bij een opmerkelijk bedrijfsongeval tuimelden twee medewerkers de chocolade in. Mars Wrigley krijgt een prent van dik 14.500 dollar, te betalen aan de federale staatskas. Een boete van 14.500 klinkt redelijk, maar voor Mars is dat een schijntje. Overigens mag de boete niet in chocolademunten worden voldaan.



Het draait om een voorval afgelopen juni in het plaatsje Elizabethtown (Pennsylvania). Bij onderhoudswerk kijkt een medewerker iets te diep in een ketel. Twee choco-creatievelingen komen in het vat terecht. Voor de helpers van de bedremmelde medewerkers reden om het vat aan de onderkant open te snijden. Beide slachtoffers werden naar een ziekenhuis vervoerd.



De reden dat Mars de boete nu krijgt is dat er volgens Amerikaanse toezichthouder OSHA nogal wat speelde. Zo bleek uit onderzoek dat de medewerkers in kwestie helemaal niet in de ketels mogen werken. Ook een gebrek aan (een volwaardige) training, speelde ze parten.

13-02-2023 16:20:45 Sjaak

Oempa Loempa's...

13-02-2023 17:05:38 vaughn

M & M?

