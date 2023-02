Carnavalslied Ladders Zat offline omdat het over alcohol gaat. Maar dat is helemaal niet zo

Het klinkt als een tekst van De Speld: carnavalshit in de ban vanwege link met alcohol. Toch is dat echt het geval met het lied Ladders Zat van Gullie en dj-duo Lanterfantje. En het gekke is: het nummer gáát niet eens over alcohol.



Een carnavalskraker zonder bier, dat bestaat bijna niet. Toch gaat Ladders Zat eigenlijk over een doe-het-zelfzaak waar ze 'ladders zat' hebben. Het nummer is gemaakt op de bekende melodie van Ladada (mon Dernier Mot) van de Nederlandse zanger Claude. Zijn platenlabel Cloud 9 steekt nu een stokje voor de parodie.



"We snappen de teleurstelling. Toch heeft het niets met carnaval te maken. Het gaat ons over het thema van drinken van alcohol”, zei een woordvoerder van Cloud 9 tegen Omroep Brabant. "De tekst is aangepast zonder dat er toestemming is gevraagd. Daarom zijn we ervoor gaan liggen.”



Volgens Lanterfantje-dj Thomas van Groningen hebben ze echter wel aan alle regels voldaan. De volledige opbrengst van het nummer gaat zelfs naar de originele makers van het lied.



Bovendien: het nummer gaat dus niet over alcohol. Van Groningen legt uit: "Het gaat niet over alcohol, maar over een meneer die in een bouwmarkt op zoek is naar een ladder en van de verkoper te horen krijgt dat hij ladders zat heeft.”

Reacties

13-02-2023 08:39:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.278

OTindex: 84.212

Offline vanwege de melodie of vanwege de tekst?

13-02-2023 12:16:50 HenryHiaat

"De volledige opbrengst van het nummer gaat zelfs naar de originele makers van het lied". Hoezo "zelfs"? Daar kom je niet onderuit. Bovendien is dit weer een voorbeeld van de eenheidsworst waarbij alle artiesten in de rij staan om vervolgens precies hetzelfde te doen als hun collega. Inhoudsloos lallen over feest.

13-02-2023 12:46:02 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.010

OTindex: 18.812

S Hier is het lied.



Het is mij als Paus zijnde wel opgevallen dat de zingende bezoeker van de bouwmarkt Gamma op een groot aantal beelden een glas bier in zijn hand houdt. Het is mij als Paus zijnde wel opgevallen dat de zingende bezoeker van de bouwmarkt Gamma op een groot aantal beelden een glas bier in zijn hand houdt.

13-02-2023 12:46:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.232

OTindex: 28.155



Anderzijds vind ik de woordspeling wel goed gevonden. @HenryHiaat : Inderdaad is het lied literair gezien niet bijzonder hoogstaand.Anderzijds vind ik de woordspeling wel goed gevonden.

13-02-2023 14:28:37 submarine

Erelid



WMRindex: 1.210

OTindex: 494

@De Paus :



Het is mij als Paus zijnde wel opgevallen dat de zingende bezoeker van de bouwmarkt Gamma op een groot aantal beelden een glas bier in zijn hand houdt. QuoteHet is mij als Paus zijnde wel opgevallen dat de zingende bezoeker van de bouwmarkt Gamma op een groot aantal beelden een glas bier in zijn hand houdt.

Als vrome geheelonthouder heb jij daar natuurlijk een hekel aan, ouwe soepjurk! Als vrome geheelonthouder heb jij daar natuurlijk een hekel aan, ouwe soepjurk!

