Oeps, ineens is deze auto met twee banden van de grond in Apeldoorn

Een bestuurster had zich zaterdagavond een stukje rijden in de auto van een vriend wellicht toch iets anders voorgesteld. In plaats van een mooi ritje reed ze zich muurvast bovenop een paal in Apeldoorn.Het was even een gek gezicht op het Korianderplein in Apeldoorn omstreeks 19:15 uur. Op een paaltje van ongeveer 1 meter hoog, bungelde zaterdagavond een prijzige en vrij nieuwe BMW. De politie verklaart dat de bestuurster de macht over het stuur was verloren.De vrouw mocht een stukje rijden in de auto van een vriend. Maar dat ging helemaal mis toen ze bij de uitrit van de parkeerplaats bij winkelcentrum de Mheen ineens met de auto bovenop een paaltje vastzat.Volgens de politie had de vrouw niet gedronken en is ze in het bezit van een geldig rijbewijs. Ook met de auto, een BMW van nog geen jaar oud, was niks mis. Bij dit bijzondere incident raakte niemand gewond.Het incident trok veel bekijks. Op het moment dat de vrouw met de auto op de paal terechtkwam, waren er veel mensen in het winkelcentrum. Een berger heeft het voertuig weer op vier wielen gezet.