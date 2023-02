Argentinië weert zwangere Russen om geboortetoerisme tegen te gaan

Argentijnse immigratiediensten hebben de handen vol aan zwangere Russische vrouwen die sinds het begin van de oorlog naar Buenos Aires afreizen om hun kinderen daar geboren te laten worden. Dat schrijft The Guardian. Kinderen die in Argentinië geboren worden, krijgen daarmee ook het Argentijnse staatsburgerschap.



Directeur Florencia Carignano van het Argentijnse immigratiebureau zei gisteren dat er een onderzoek is gestart naar de lucratieve zaak die Argentijnse paspoorten aan Russische ouders belooft. Afgelopen donderdag arriveerde er een vlucht met 33 Russische vrouwen die allen tussen de 32 en 34 weken zwanger waren. Enkelen werden in eerste instantie geweigerd bij de paspoortcontrole, maar mochten uiteindelijk toch het land in.



Hoewel het concept van geboortetoerisme niet nieuw is, is Argentinië des te populairder geworden onder Russen in verband met de isolatie van het Westen door de oorlog. In Argentinië hoeven Russen namelijk niet aan visumeisen te voldoen.



In 2022 zijn er zo'n 10.500 zwangere Russen afgereisd naar het Zuid-Amerikaanse land, zo meldt Carignano, waarvan 5.800 in de afgelopen drie maanden. 'Velen van hen zeiden ruim 33 of zelfs 34 weken zwanger te zijn.'



Uit dezelfde cijfers blijkt dat zo'n 7.000 vrouwen vrijwel direct na de geboorte van hun kind terugkeerden naar Rusland, en Argentijnse advocaten achterlieten met de aanvraag van een Argentijnse nationaliteit voor het geboren kind - en later voor de ouders zelf. 'Dat is het probleem ook', concludeert Carignano. 'Ze arriveren, krijgen een kind, en verlaten Argentinië om nooit meer terug te komen.'

Reacties

11-02-2023 18:31:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.271

OTindex: 84.176

Om nooit meer terug te komen? Wat is dan het nut van deze reis?

11-02-2023 18:53:16 Buick

Erelid



WMRindex: 3.873

OTindex: 980

@allone , misschien dat hun kinderen nooit worden opgeroepen om als schietschijf te dienen, als deze of de volgende poetin weer de kolder in zijn kop krijgt.

11-02-2023 23:17:26 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.042

OTindex: 3.181

@Buick :



Maar deze kinderen kunnen wel naar hun geboorteland vluchten zonder geweigerd te worden, moeten ze wel op tijd weg zijn. @allone : Jullie hebben beiden gelijk denk ik. Het heeft geen nut als een tiran de regels aan gaat passen naar goeddunken om kanonnenvoer te hebben.Maar deze kinderen kunnen wel naar hun geboorteland vluchten zonder geweigerd te worden, moeten ze wel op tijd weg zijn.

