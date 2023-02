Schotse peuter (2) belt alarmnummer en redt leven moeder

Een tweejarige Schotse peuter heeft waarschijnlijk het leven van zijn moeder gered door het alarmnummer te bellen toen zijn moeder thuis in elkaar was gezakt. "Mama slaapt en ik krijg haar niet wakker", zei Hanlon Stevenson in de telefoon, waarna de hulpdiensten uitrukten.



Agenten en ambulancemedewerkers vonden de moeder van de jongen bewusteloos, maar nog steeds ademend en konden haar helpen.



Dat alles gebeurde al in 2019, maar het daadkrachtige optreden van de peuter is nu pas bekendgemaakt door de Schotse politie die vandaag verschillende burgers en agenten in het zonnetje wilde zetten voor hun heldhaftige en daadkrachtige optreden.



Tegen de Britse omroep BBC vertelt de moeder dat ze haar zoontje, die inmiddels zes jaar oud is, al jong had geleerd het alarmnummer te bellen in noodgevallen. "Zonder hem was ik er nu niet meer geweest", zegt ze. "Ik ben zo trots op hem. Hij was pas twee jaar oud. Het is ongelooflijk."

