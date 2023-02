Man overleden nadat verstopt pistool afgaat tijdens MRI-scan

In Braziliƫ is een man om het leven gekomen tijdens een MRI-scan. De 40-jarige advocaat en tevens uitgesproken voorstander van wapens voor burgers had een pistool verstopt. Tijdens de scan ging het vuurwapen af.



Hoewel de man was verteld dat hij zich van alle metalen voorwerpen moest ontdoen tijdens de scan, besloot hij toch zijn geliefde pistool in de buurt te houden. Door de magnetische werking van de scan schoot het wapen uit zijn broek en ging af. De man werd in zijn buik geraakt, meldt The Independent.



Het incident vond op 16 januari plaats. Artsen hebben er alles aan gedaan om hem te redden, afgelopen week overleed hij alsnog. Naast zijn werk als advocaat, was hij razend populair op TikTok. Hij deelde regelmatig pro-wapencontent met zijn 12.000 volgers. De politie bevestigt dat hij een vergunning had voor zijn pistool.

Het is dat een man van veertig al hoogstwaarschijnlijk kinderen heeft, maar anders zou ik hem voordragen voor een Darwin Award.

