Medewerker meldt dat Musk populariteit verliest, wordt ontslagen

Twitterbaas Elon Musk is niet blij met een medewerker. Hij zou zelfs iemand hebben ontslagen omdat diegene hem durfde te vertellen dat hij steeds minder populair is op zijn eigen sociale medium.



Niet zolang geleden introduceerde de techmiljardair een functie waarbij iedereen kan zien hoe goed een tweetje het doet. Musk zou het volgens The Verge tijdens een vergadering belachelijk hebben genoemd dat zijn tweets maar een paar duizend keer worden bekeken. "Ik heb meer dan 100 miljoen volgers."



Volgens een medewerker is Musk gewoon een beetje over zijn populariteit heen en is de publieke interesse gedaald. Vorig jaar in april zou hij op de piek van zijn populariteit zijn geweest. Er werd meer dan ooit naar hem gezocht op Google. Tijdens de piek kreeg hij een score van 100, nu is dat slechts een 9.



De hoop dat het Twitter-algoritme zijn bereik zou verkleinen, kan hij ook laten varen. Het bedrijf sluit uit dat het Musks tweets minder distribueert. Musk is daarmee gewoon niet meer zo in trek bij gebruikers. Het nieuws zou Musk emotioneel hebben gemaakt. De technicus die hem het zware nieuws bracht, zou ontslagen zijn. De rest van het team moet nu uitzoeken waarom zijn tweets minder worden aangeraden.

10-02-2023 16:54:37 Jawel









Always shoot the messenger...

10-02-2023 17:34:43 Emmo













Het is een vriend die mij mijn feilen toont. @Jawel : Je kunt het ook anders zeggen:Het is een vriend die mij mijn feilen toont.

10-02-2023 19:15:35 Buick









Als je je omringd met allemaal ja knikkers, dan kan je het niet hebben als iemand gewoon eerlijk is.

Ik zou niet eens voor zo'n figuur willen werken.

