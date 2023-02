Man drijft buren tot waanzin met 's nachts stofzuigen: Ik word gediscrimineerd!

Twee keer per week in de nacht het huis stofzuigen: voor een eventuele partner vast de droom dat er wordt schoongemaakt, maar daar blijft het ook bij. Een 40-jarige man drijft zijn buren in een appartementencomplex in Zwolle tot wanhoop met zijn nachtelijke praktijken.

De politie forceerde vorig jaar zijn deur na meldingen van stofzuigeroverlast. Woningcorporatie SWZ wil hem zijn huis uit hebben, zo schrijft het AD donderdag.



De man erkent dat hij ’s nachts aan het stofzuigen slaat, maar daar heeft hij een reden voor: “Ik heb een paar kamers en wat stoelen en wil alles echt goed schoonmaken. In de nacht is de stroom goedkoper”, vertelt hij tegenover de rechter.



Volgens de krant is het aantal buren dat klaagt over het stofzuigen, niet op één hand te tellen. Ook zou de man ’s nachts tegen cv-leidingen en muren slaan. “Ik word gediscrimineerd. De politie komt wel als buren 112 bellen. Als ik over anderen klaag, wordt daar niks meegedaan”, aldus de stofzuigende man in het Engels. “Ik ben als vluchteling hier gekomen en woon al negen jaar in Nederland. Op andere woonplekken heb ik nooit problemen met mensen gehad.” Zelf zegt hij last te hebben gehad van een buurvrouw die ’s avonds vals karaoke zong, maar volgens zijn buren is hij de enige die daar last van heeft.



De rechter besluit over twee weken of de man daadwerkelijk zijn huis zal moeten verlaten.

Reacties

10-02-2023 08:19:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.264

OTindex: 84.140

… omdat de stroom ‘s nachts goedkoper is? Is dat ‘s avonds niet ook zo en kan hij niet dan stofzuigen?

Sowieso een vreemde reden omdat dat waarschijnlijk maar een paar cent verschil maakt.

En met discriminatie heeft het weinig te maken, misschien moet hij zelf leren discrimineren = onderscheid maken voor hij beslissingen neemt.

Maar misschien wil hij graag verhuizen? Dat is wel duurder dan stofzuigen

