Man die 750 euro voor vegaburger betaalde krijgt geld niet terug

Wie regelmatig een menukaart of het vega-schap in de supermarkt aanschouwt, weet dat vleesvervangers doorgaans allerminst goedkoop zijn. Toch betaalde een Britse man onlangs wel heel erg veel voor een stukje diervriendelijkheid.



De 35-jarige Toby Wilson bestelde op een avond uit een vegaburger en betaalde daarvoor per ongeluk veel te veel geld. Toch krijgt hij nu zijn geld niet terug van de burgertent. Wilson betaalde voor de burger 666 pond, omgerekend zo'n 750 euro. Hij ontdekte het bedrag pas enkele dagen later tussen zijn afschriften.



Toen hij zijn saldo checkte vernam hij een "significante" daling, die bleek te komen door het avondje uit. Toen hij vervolgens aanklopte bij de burgerzaak, ving hij bot. De eigenaar van Efe's Kebab Kitchen in York raadde hem aan het te regelen met de bank.



Ook bij de bank wil het voorlopig niet lukken. "Eerst kon ik er wel om lachen", aldus Toby. "Ik verwachtte dat de bank zou zeggen 'klopt, dit is een foutje' en ik het geld snel terug zou krijgen, maar de bank doet er wel heel erg lang over. Ze vroegen of ik een bonnetje had, en die heb ik niet. Wie heeft er nou een bonnetje van een burger?"

09-02-2023 19:19:53 allone

Wie heeft de fout gemaakt?

09-02-2023 20:06:02 omabep

Ze kunnen na die controle toch terugstorten. Dit is pure diefstal van het bedrijf. @allone : Maakt toch niet uit, de kassa geeft dit als teveel in kas aan als ze het goed bijhouden. Ook kan de bon van de kassa teruggevonden worden waar zijn bewering in zal staan.Ze kunnen na die controle toch terugstorten. Dit is pure diefstal van het bedrijf.

09-02-2023 20:39:46 Buick

Dat bedrijf zit gewoon fout.

Het zal niet vaak gebeuren bij dat bedrijf dat iemand iets besteld voor 750 euro.



