Lenie fotografeert een vliegende dolfijn: Een wel heel bijzondere vogel

ELST - Tijdens haar wandelingen fotografeert Lenie Peters uit Elst graag foto's van vogels en de natuur. Maar afgelopen zondag had ze wel een hele bijzondere 'vogel' in haar cameralens. ''Dit zie je niet iedere dag voorbij vliegen''.Lenie wandelde met haar zusje door Park Lingezegen. Ze maakt vaak foto's van vogels en de natuur, maar zoomt soms ook wel eens in op een vliegtuig. Zo ook zondag. "Tot mijn verbazing was het dit keer een heel apart vliegtuig", vertelt Lenie.Het vliegtuig lijkt erg op een witte dolfijn, ook wel beluga, die door de lucht vliegt. Lenie en haar zusje vonden de foto erg apart en ze besloot de foto van deze bijzondere 'vogel' op haar Facebook-pagina te plaatsen. Ook haar volgers daar vonden de foto erg leuk en apart om te zien. Lenie: "Dit is niet een vliegtuig dat je iedere dag voorbij ziet vliegen."Hoe bijzonder is dit vliegtuig?Een vliegtuig dat lijkt op een dolfijn zie je inderdaad niet iedere dag voorbijkomen. Het gaat hier om een zogenaamde Beluga. "De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft een kleine vloot van deze opvallende transportvliegtuigen", zegt Klaas-Jan van Woerkom, deskundige bij luchtvaartnieuws.nl. "Het zijn eigenlijk gewoon passagiersvliegtuigen, die zijn aangepast om grote onderdelen door de lucht te vervoeren, zoals vliegtuigonderdelen."Wie goed oplet, maakt toch kans er eentje te zien boven Nederland. "De toestellen pendelen vrijwel dagelijks heen en weer tussen de Airbusfabrieken in Toulouse en in Hamburg, en die route loopt precies over het oostelijke deel van ons land", aldus Van Woerkom.De naam Beluga is afkomstig van een witte dolfijnensoort die vooral voorkomt in koude wateren. Er zijn twee varianten van de Beluga Airbus: de normale en de XL-variant. Hoewel er momenteel maar een stuk of vijf toestellen bestaan, zijn de vliegtuigen regelmatig boven Nederland te spotten. Zo maakte Johanneke Courcol een tijd geleden al een bijzondere foto van hetzelfde vliegtuig dat voor de maan vloog.