Parlementslid Servië treedt af na kijken porno tijdens debat

Zvonimir Stević, een parlementslid uit Servië, is afgetreden omdat hij zwaar onder vuur was komen te liggen. Niet vanwege zijn standpunten, maar vanwege een pornofilmpje dat hij keek tijdens een debat in het parlement.Tijdens het debat ging het over een mogelijke deal over banden met Kosovo, een voormalige Servische provincie die zich in 2008 onafhankelijk verklaarde. Servië weigert nog altijd de regering in Pristina te erkennen. Servië en Kosovo staan ​​onder toenemende druk van westerse landen om tot een akkoord te komen waarin de banden tussen de twee landen worden genormaliseerd.Een debat over een belangrijk onderwerp dus, maar Stević had er even geen oren naar. Het parlementslid van de Socialistische Partij besloot zijn telefoon erbij te pakken en een pornofilmpje af te spelen. Hij lette er alleen niet op of mensen met hem mee konden kijken. Het incident werd namelijk gefilmd, waarna het filmpje van een pornokijkende Stević viraal ging.Staatszender RTS meldt nu dat Stević onder druk van onder meer zijn partijchef ontslag heeft genomen. Ook de regerende Progressieve Partij had kritiek op hem geuit.