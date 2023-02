Dit zebrapad maakt tongen los: Hier is niet goed over nagedacht

In het centrum van Lochem werd onlangs een zebrapad aangelegd ter hoogte van een bushalte. Er wordt met verbazing op gereageerd, want is dit nu wel de handigste plek voor een oversteekplek?Nee, zegt een mevrouw die op weg is naar de naastgelegen supermarkt. "Als de bus hier stopt, kun je niet oversteken op het zebrapad. Maar je ziet als automobilist ook niet goed of iemand staat te wachten voor de bus, of wil oversteken.""Hier is niet goed over nagedacht", zegt een andere dame die net haar hond uitlaat. "Ze hadden het zebrapad iets verderop neer moeten leggen, maar niet hier bij de bushalte."Op de locatie, aan de Julianaweg in het centrum van Lochem, staat al een langer een bushalte. Daar stopt doordeweeks in de spits twee keer per uur een kleine buurtbus en verder alleen op reservering. In het weekend rijdt lijn 458 eens per uur.Omdat er vaak te hard wordt gereden, is de Julianaweg opnieuw ingericht. Het zebrapad werd onlangs pas aangelegd. In het ontwerp werd in eerste instantie geen rekening gehouden met een oversteekplek. Aanwonenden startten een handtekeningenactie om toch zebrapaden aangelegd te krijgen. "Daar hebben we als gemeente aan tegemoet willen komen", zegt een woordvoerder van de gemeente Lochem. "We kozen voor een zebrapad ter hoogte van de Brouwershof."Volgens de gemeente was dit de meest logische plek ten opzichte van de toegang naar de Markt en de naastgelegen supermarkt. "Het zebrapad op de oorspronkelijke plek ter hoogte van de Poststeeg was geen optie meer, omdat we daar de in- en uitrit van en naar de Markt hebben gemaakt. Een zebrapad is daar te onveilig voor voetgangers", aldus een woordvoerder.Maar volgens inwoners van Lochem zorgt de huidige situatie ook voor onveiligheid. "Er komen hier auto's aanrijden van alle kanten en dat is gevaarlijk", zegt een buurtbewoonster. "Ook ligt het zebrapad verkeerd, want mensen kiezen een kortere weg om bij hun geparkeerde auto te komen."Een andere buurtbewoonster vreest voor aanrijdingen. "Als automobilisten de stilstaande bus passeren, hebben ze slecht zicht aan de andere kant."De gemeente Lochem verwacht niet dat het onveilige verkeerssituaties oplevert. "De bushalte en het zebrapad liggen op een plateau dus de weggebruiker moet sowieso afremmen voor het zebrapad", zegt een woordvoerder. "Wij denken dat dit geen onoverkomelijke situatie is."