Rechter bepaalt: Spanjaard Alejandro (29) mag naakt over straat lopen

De boete die Alejandro Colomar (29) kreeg omdat hij zoals zo vaak naakt rondliep, is onterecht. Dat heeft het Spaanse Hooggerechtshof bepaald. De man

08-02-2023 08:26:58 omabep

Nu zou ik geen hele volksstammen naakt willen zien rondlopen, maar het is wel vreemd dat wij als enig zoogdier ons kleden en dat we dit eigenlijk deden in het begin tegen de weersomstandigheden en misschien tegen beten van bv teken of andere dieren die laag leefden en die niet snel gezien werden, dat het nu als iets obsceens gezien wordt als je naakt gaat lopen.

08-02-2023 08:51:58 De Paus

S Nou, niks voor mij. In de eerste plaats houd ik natuurlijk altijd mijn witte petje op. En verder is het veel te tochtig op mijn balkon in Vaticaanstad. In mijn blote reet loop ik zo een longontsteking op.

En tja, als ik op bezoek ga bij mijn islamitische vrienden, dan zien die toch liever dat ik kleren aan mijn lijf heb. Die jongens houden niet van dit soort dingen.

08-02-2023 10:03:34 allone

Tja. Als je ons met dieren wilt vergelijken, kun je naaktlopen vergoelijken

Alleen zijn we geen dieren.

En ook engelen zijn niet naakt.



Typisch Kali Yuga, kan ik hier alleen maar denken.

08-02-2023 10:18:22 Grouse

@allone :





Tja.

Alleen zijn we geen dieren.

....

Wat is er tegen mooie goedzittende kleding? QuoteTja.Alleen zijn we geen dieren.....Wat is er tegen mooie goedzittende kleding?



Mensen zijn gewoon zoogdieren hoor.

Alleen behept met een grote eigendunk.



08-02-2023 11:05:56 allone

Laatste edit 08-02-2023 11:07 @Grouse : idd, biologisch gezien zou je dat kunnen zeggen. Maar er is meer dan alleen biologie/ een fysiek lichaam

08-02-2023 12:09:20 Jawel

Bij de Ferengi is het voor vrouwen verboden om in het openbaar kleding te dragen. Dat is dan weer het andere uiterste...

08-02-2023 13:44:32 Grouse

@allone : Klopt. Er is meer. Vooral een schromelijke overschatting van zichzelf als zijnde mens.

