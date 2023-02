Ongekend! Atlete stopt rondje te vroeg, gaat zelfs zitten maar tekent toch voor beste jaartijd

De Ethiopische Diribe Welteji heeft voor een huzarenstukje gezorgd in de indooratletiek. Tijdens een wedstrijd in het Franse Val-de-Reuil stopte de 20-jarige atlete op de 3000 meter een rondje te vroeg. Ze ging zelfs uitgeput op de baan zitten, veerde op toen ze door ‘haas’ Charlotte Mouchet op haar fout werd gewezen. 200 meter later Welteji alsnog de beste tijd van het jaar noteren: 8.33,44.

