Opvang staat voor flinke klus: 600 verwaarloosde cavia's moeten herplaatst worden

Ongelofelijk maar toch waar. Er zijn zeshonderd verwaarloosde cavia's uit een woning in het noorden van het land gehaald. Het was nog een hele logistieke operatie om alle diertjes naar de opvang te brengen. Zo'n vierhonderd van de cavia's zijn in etappes naar Zwolle gebracht. Maar dat is niet alles, want er komen nog veel mee dieren bij: een groot deel van de cavia's is namelijk hoogzwanger.



De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming is op bezoek geweest bij de eigenaar van de enorme caviafamilie en heeft laten weten de situatie te moeten verbeteren. Hierna heeft de knaagdierbezitter besloten vrijwillig afstand te doen van de knaagdieren.



Een groot deel van de caviafamilie wordt opgevangen door Carl Withaar van Stichting Flappus. Het is een grote klus om de cavia' s onder te brengen en dat gaat zelfs nog een pittige klus worden. "Alles is zwanger, de dieren zijn te mager of hebben luchtwegproblemen. We hebben er nu 417 in de opvang", aldus Withaar. Wat er precies met de cavia' s gaat gebeuren is nog onduidelijk volgens Withaar. "Ik snap niet waarom en ik heb geen idee hoe het er zo veel zijn".

