Directeur hielp leerlingen spieken, nu staat ze internationaal gesignaleerd

Ze staat op een lijst met moordenaars, bankovervallers en andere criminelen: de 57-jarige schooldirecteur Poh Yuan Nie uit Singapore. Niet voor het stelen van geld of het gebruiken van geweld, maar omdat Poh haar studenten hielp met afkijken tijdens examens.Interpol is een internationale organisatie die de politie helpt bij het opsporen van criminelen. Ze houden een lijst bij van wereldwijd gezochte personen en daar staat nu ook de schooldirecteur uit Singapore op. Politiediensten uit 194 landen houden haar dus in de gaten. Op luchthavens wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of Poh ergens aan boord gaat.Poh is het brein achter een afkijksysteem met bodycams en draadloze oortjes. Daarmee hielp ze zes leerlingen met hun middelbare schoolexamens.Die examens zijn belangrijk, omdat ze bepalend zijn naar welke universiteit de leerlingen gaan. Vooral in Singapore is de druk hoog op goed te scoren bij deze toetsen.Door middel van de bodycam kon Poh meelezen met de vragen en haar leerlingen vervolgens de juiste antwoorden influisteren. Ook drie andere docenten werkten mee. De examenfraude vond plaats in 2016.Volgens CNN kregen Poh en haar drie collega's ieder omgerekend 5600 euro voor de fraude. Het bedrog kwam aan het licht toen een examensurveillant verdachte geluiden hoorde bij een van de studenten.Poh werd tot vier jaar celstraf veroordeeld, maar vluchtte. Haar drie handlangers zitten momenteel wel allemaal hun celstraf uit.De politie van Singapore vermoedt dat Poh is gevlucht naar het buitenland. Daarom wordt nu aan politiediensten wereldwijd gevraagd om naar haar uit te kijken.