Brazilië laat vliegdekschip met asbest in oceaan zinken, milieuorganisaties woest: “Ramp dreigt”

De Braziliaanse marine heeft vrijdag gemeld het oude vliegdekschip Foch te hebben laten zinken, dat vol asbest, verf en andere giftige stoffen zit. De

06-02-2023 13:25:06

Dit was de verantwoordelijkheid van de Braziliaanse overheid. Dit hadden ze daar op een milieuvriendelijke manier moeten ontmantelen. Van mij mogen zo onder internationaal recht fors worden aangepakt, maar ik weet niet of er voldoende juridische mogelijkheden zijn. Volgens mij zouden ze onder de "London Convention" moeten kunnen worden aangepakt, maar dat is niet mijn vakgebied.