Vrouw in lijkzak bleek nog te leven: ze hapte naar adem

Een 66-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Iowa werd zonder pardon in een lijkzak gestopt. Uren later werd ze er happend naar adem uit bevrijd.



De vrouw lag in een hospice en werd begin vorige maand doodverklaard. Uren nadat de begrafenisondernemer haar had meegenomen, bleek ze nog te leven en kon ze worden gered. Twee dagen later stierf ze alsnog.



Het hospice waar de vrouw met alzheimer lag heeft een boete gekregen van 10.000 dollar, schrijft NBC News. Een verpleegkundige constateerde op 3 januari dat de vrouw was overleden. "Haar mond was open, haar ogen bewogen niet en er klonken geen ademgeluiden", klinkt het. Er was ook geen hartslag meer.



Daarop werd de begrafenisondernemer ingeschakeld die de vrouw in een lijkzak deed, de zak afsloot en de vrouw meenam naar het uitvaartcentrum. Personeel daar ontdekte enkele uren later dat de vrouw 'naar adem hapte'. Ze bleek nog wel degelijk een hartslag te hebben.



Het hospice kreeg een boete omdat het slachtoffer 'geen waardige behandeling' zou hebben gekregen.

Reacties

05-02-2023 20:17:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.815

OTindex: 90.063

Er wordt daar dus geen gespecialiseerde arts bij geroepen voor een doodverklaring. De zuster en de begrafenisondernemer beslissen daar over dood en leven.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: