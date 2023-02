Enorme kei dendert dwars door woonkamer: Bijna was ik er niet meer geweest

De bewoners van een gloednieuw huis op het Amerikaanse eiland Hawaii kregen de schrik van hun leven toen vanuit het niets een enorme kei voor een ravage in hun woning zorgde. Het bizarre tafereel werd vastgelegd door een beveiligingscamera in de woonkamer.Caroline Sasaki, die nog maar net in het huis woonde, ontsnapte naar eigen zeggen aan ernstige verwondingen of misschien wel erger. Het enorme stuk steen sloeg door een muur, dwars door de woonkamer alvorens het tot stilstand kwam in een slaapkamer. De kei had volgens de politie in het dorp Palolo een doorsnede van anderhalve meter.„Ik hoorde een enorme klap en glasgerinkel. Als ik één stap de andere kant op had gezet, was ik er misschien niet meer geweest”, aldus de 65-jarige Sasaki, die zegt dat de kei vermoedelijk in beweging is gekomen na bouwwerkzaamheden op een helling boven haar huis. „Al sinds ik hier woon, vrees ik dat zoiets zou gebeuren.”Elders in de omgeving zou een bewoner ook al melding hebben gemaakt van een kleinere steen die naar beneden denderde.De vangnetten die door een aannemer zijn geplaatst, zijn volgens omwonenden te klein. De bouwwerkzaamheden zijn stilgelegd.