Grap carnavalsvereniging Slagharen valt verkeerd: rekening van 529 euro

Een grap van een carnavalsvereniging uit Slagharen is verkeerd gevallen bij een inwoner van Meppel. De carnavalsvereniging bood 'gratis brandhout' aan, maar wie langskwam, kreeg een luciferdoosje. De Drentenaar kon er niet om lachen en wil dat zijn reiskosten worden vergoed.



De carnavalsvereniging deed zichzelf op Facebook voor als een onderneming en plaatste een advertentie. De belofte: gratis brandhout, af te halen in Slagharen. Marcel Hogenberg werd op het bericht gewezen door een kennis uit Friesland. "Diegene had het financieel moeilijk en huurde mij in", zegt Hogenberg, eigenaar van een vervoersbedrijf, tegen RTV Oost.



De afstand vanuit Blesdijke in Friesland naar Slagharen is 128 kilometer. Eenmaal in Slagharen werd Hogenberg begroet door leden van de carnavalsvereniging die hem lucifers gaven. Hij kon er niet om lachen. "Wij zeiden: hier zitten gevolgen aan vast", zegt hij. "Ze vonden het belachelijk, lachten wat en zeiden dat we moesten doorrijden."



Hogenberg liet het er niet bij zitten en heeft de carnavalsvereniging een rekening van 529 euro gestuurd. De factuur bestaat uit een kilometervergoeding, de huur van een trailer en een uurtarief voor werknemers.



De Drentenaar weet zeker dat hij een goede zaak heeft. "Er stond dat het hout zou worden opgeladen, dat doe je met een machine en niet met de hand. Ik heb ze benaderd, maar zij sturen lachpoppetjes."



Commissielid Thijs van de carnavalsvereniging laat aan RTV Oost weten de factuur van Hogenberg lachwekkend te vinden. "De kilometerkosten zijn heel hoog. Ik heb het idee dat hij hier een slaatje uit wil slaan." Volgens de carnavalsvereniging hadden ze afvalhout liggen, zoals pallets, die de Drent mee had kunnen krijgen.



Hogenberg zegt dat zijn factuur geen nieuwe grap is. "Absoluut niet. Er was een stel dat in de financiƫle problemen zit, zij zijn nu geld voor brandstof kwijt dat ze anders voor eten konden gebruiken."



"Ik snap dat het spijtig is", zegt commissielid Thijs, die ook ontkent dat dit een nieuwe grap is. "We doen dit soort acties al jaren. Als we met iedereen rekening moeten houden, kunnen we beter stoppen."



RTV Oost heeft aan een advocaat gevraagd hoe groot de kans is dat Hogenberg zijn geld terugkrijgt als het op een rechtszaak aankomt. Ronald Hoevers, advocaat civiel recht, denkt dat er een kleine kans is dat de carnavalsvereniging voor de kosten op moet draaien. "Als je zo'n advertentie ziet, moet je je achter je oren krabben", zegt hij. "Je moet toch beseffen dat sommige dingen nou eenmaal niet gratis zijn."



Hoewel bedrijven vaker speciale openingsacties houden, maakt dat volgens Hoevers geen verschil. "Er is een onderzoeksplicht bij degene die op zo'n advertentie afgaat. Dit gaat om een dure brandstof; iets wat nu van hoge waarde is. Dan ben je niet goed bezig als je met je aanhanger een grote afstand aflegt. Dan kun je op je klompen aanvoelen dat het nep is."

Reacties

05-02-2023 08:50:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.242

OTindex: 84.087



En triest voor de mensen, die zoveel geld voor een doosje lucifers hebben uitgegeven.grappig? Bij Slagharen moet ik natuurlijk direct aan pony’s en Arjen Lubach denkenEn triest voor de mensen, die zoveel geld voor een doosje lucifers hebben uitgegeven.grappig?

05-02-2023 12:09:51 Buick

Erelid



WMRindex: 3.850

OTindex: 978



Quote:

Diegene had het financieel moeilijk en huurde mij in", zegt Hogenberg, eigenaar van een vervoersbedrijf

Als ik het financieel heel moeilijk zou hebben dan zou ik echt geen vervoersbedrijf inhuren.

Dan zou ik bv op de fiets ergens dicht bij huis hout gaan sprokkelen.

Ik denk dat de eigenaar zelf op een koopje uit was en het voor goed geld wilde verkopen.En nu voelt hij zich genaaid

Ik kan alleen maar tegen de beste man zeggen: als je genaaid wordt dan mag je ook zoenen. Dus ga maar terug Vreemd verhaal.Als ik het financieel heel moeilijk zou hebben dan zou ik echt geen vervoersbedrijf inhuren.Dan zou ik bv op de fiets ergens dicht bij huis hout gaan sprokkelen.Ik denk dat de eigenaar zelf op een koopje uit was en het voor goed geld wilde verkopen.En nu voelt hij zich genaaidIk kan alleen maar tegen de beste man zeggen: als je genaaid wordt dan mag je ook zoenen. Dus ga maar terug

05-02-2023 12:28:20 vaughn

Senior lid

WMRindex: 326

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Er moet een natuurlijke reflex zijn wat zegt 'addertje' en 'gras' als je ergens leest dat iets gratis is. En inderdaad wat Buick zegt dat als je het financieel niet breed hebt een vervoersbedrijf inhuurt voor (teveel)geld, waar is dan die handige neef of buurman met een busje?



Ik wens 'm veel succes als hij dit voor het gerecht laat komen, ohnee wacht dat zijn weer advocaatkosten.

05-02-2023 16:35:05 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.811

OTindex: 90.056



Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. @vaughn : Ik ben het helemaal met je eens.Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.

