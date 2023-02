Menselijke penis gevonden bij tankstation, eigenaar onbekend

Bij een tankstation in Alabama (VS) hebben medewerkers van een tankstation een mensenpenis gevonden op het parkeerterrein. Kort na de vondst werd de politie ingeschakeld die het geslachtsorgaan heeft geborgen. Het is tot nu toe niet bekend aan wie de penis toebehoort.



De politie vermoedt dat de penis afkomstig is van een omgekomen motorrijder die op een nabijgelegen snelweg was aangereden. Op camerabeelden is te zien hoe de penis van de bumper van een tankende vrachtwagen afvalt. Deze vrachtwagen zou indirect bij het dodelijke ongeluk betrokken kunnen zijn geweest.



Uitgesloten is dat de penis betrokken zou kunnen zijn bij een misdrijf.

Reacties

04-02-2023 18:33:59 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.026

OTindex: 3.181

Reed de motorrijder zonder broek? Ik kan me er niets bij voorstellen hoe dit uit de broek kan komen en er dan ook nog eens van zijn lijf gerukt is. Zeer vreemd

04-02-2023 18:55:04 Buick

Erelid



WMRindex: 3.847

OTindex: 978



Zeg maar een nieuwe voorgevel Of het was besteld door een transgender die aan het restaureren was.Zeg maar een nieuwe voorgevel

04-02-2023 22:27:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.133

OTindex: 28.142

@Buick : Bij het gebruik van de term "voorgevel" moet ik eerder denken aan een uit de kluiten gewassen dame.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: