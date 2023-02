Bruidsfoto's op de hei? Natuurgebied wil er geld voor hebben

Een fotoshoot op de hei, in de duinen of in het bos. Menig pasgetrouwd bruidspaar ging de natuur in om daar hun huwelijk vast te leggen. Dat kan voor flinke drukte zorgen in natuurgebieden. Daarom vraagt natuurgebied Buurserzand in Overijssel vanaf maart een bedrag van 50 euro aan fotografen als ze daar een fotoshoot willen doen. "Van een confettikanon worden we niet blij."



Fotograaf Evelien Hogers legde al meer dan 100 bruiloften vast. Een groot deel daarvan is in de natuur. "Dat is iets wat een bruidspaar vaak wil. Het is heel kleurrijk en daarmee heb je vaak een rustige achtergrond", vertelt ze aan Editie NL.



Bruidsparen kiezen vaak een gebied dat iets voor ze betekent. "Omdat ze bijvoorbeeld hun eerste wandeling daar hebben gehad, en het is een plek waar ze zich thuis voelen." Ook voelen stellen zich snel op hun gemak in de natuur. "Het is er niet druk, er kijken geen andere mensen mee."



Als fotograaf is het ook prettig om foto's in de natuur te maken. "Je kunt er veel kanten mee op. Je hebt allerlei verschillende achtergronden. Vooral de duinen zijn ideaal: daar kun je het bos, stranden en duinen combineren in een shoot. Maar de hei is ook een ideaal gebied, en daar kun je alle kanten mee op. En het bos erom heen."



Maar beheerders van natuurgebieden zijn niet altijd blij met al die fotoshoots. Buurserzand gaat er daarom strenger op toezien dat mensen toestemming hebben. Dat moest eigenlijk altijd al, maar vanaf maart gaan ze hier meer op controleren. Dat houdt in dat mensen die foto's willen maken - of dat nou is voor een familieshoot of een bruidspaar - een tijdslot moeten boeken en 50 euro moeten betalen.



Rien de Vries is boswachter in Elswout en legt uit dat deze regels er niet voor niets zijn. "Natuurgebieden zijn een primair leefgebied van wilde dieren en zeldzame planten. Als mensen van de paden afgaan, dan storen ze die planten. Als mensen op de begaande paden blijven en maar met drie mensen zijn is het niet zo'n probleem."



Dat is lang niet altijd het geval. "We zien ook bruidsparen die met 20 man komen, die een drone mee hebben en confettikanonnen bij zich hebben. En daar worden we niet heel erg blij van", legt De Vries uit. "Vorige week kwam ik nog een plek tegen met blauwe papiersnippers, middenin het gebied."



Daarom moet je ook in Buitenplaats Elswout dus een tijdslot reserveren. "Zodat we het aantal shoots kunnen reguleren, en niet zes bruidsparen tegelijkertijd in een gebied hebben." Want het gebied is zo populair dat dat anders weleens voorkomt.



Het is trouwens niet zo dat niemand meer zonder te betalen foto's mag maken in het natuurgebied. "Iedereen mag natuurlijk vrij natuurgebieden in om een mooie foto te maken. Maar zorg wel dat je op de begaande paden blijft, en wij maken onderscheid in of iets commercieel is", legt Imke Boerma van Staatsbosbeheer uit.



"Als een gebied echt een hotspot wordt voor commerciƫle activiteiten, dan vragen we daar een vergoeding voor. Het geld gaat naar het natuurbeheer."

Reacties

04-02-2023 17:09:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.133

OTindex: 28.142

Is dit een natuurgebied of een dieren- annex plantentuin?



Als natuur beheert moet worden houdt het op natuur te zijn. De natuur kan zichzelf wel beheren.

Uiteraard is een te grote hoeveelheid van wat dan ook, mensen inclusief, desastreus voor zowel dierentuinen, plantentuinen alsook natuur (de echte, dus).

