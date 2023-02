Italiaanse rechter besluit: je kunt kinderen niet dwingen hun opa en oma te zien

Een enigszins bizarre rechtszaak in Rome: kinderen hoeven van het hooggerechtshof hun opa en oma niet te zien als ze daar geen zin in hebben.



Een lagere rechter in Milaan oordeelde eerder nog dat de kinderen verplicht tijd moesten doorbrengen met hun grootouders van vaders kant. Maar daar gingen de ouders tegen in beroep.



De jarenlange rechtszaak was begonnen door de grootouders en een oom, die klaagden dat ze de kinderen niet konden zien door 'obstakels die werden opgeworpen door de ouders' met wie ze ruzie hadden.



Zowel bij de jeugdrechtbank als bij het hof van beroep wonnen de grootouders de zaak. Die laatste dwong in 2019 ontmoetingen af met de kinderen in aanwezigheid van een sociaal werker. De rechter waarschuwde de ouders toen voor de mogelijke psychische schade die de kinderen zouden oplopen als hen het contact met hun familie werd onthouden.



Maar de ontmoetingen waren geen succes: de kinderen vonden het niet fijn om hun opa en oma te zien, met name door de spanningen die er waren in de familie. Daarom togen de ouders naar het hooggerechtshof, die uiteindelijk in hun voordeel besloot.



Het hof zei dat er weliswaar 'geen twijfel' over is dat de twee kinderen 'voordeel zouden hebben van een band met hun familie', maar dat de kinderen duidelijk hebben gemaakt dat ze die relatie niet willen en dat ze ook niet kunnen worden gedwongen om hun grootouders te zien, zeker niet in zo'n conflictueuze omgeving.



Daarom oordeelde de rechter dat de belangen van de kinderen zwaarder wegen dan die van de grootouders en dat 'een onwelkome en ongewenste relatie' niet kan worden afgedwongen, zeker niet als de kinderen zelf wilsbekwaam genoeg zijn en ouder dan 12 jaar.



Een familiewet die in 2006 werd ingevoerd, geeft kinderen in Italiƫ het recht om een relatie met hun grootouders te onderhouden, zelfs als de ouders gescheiden zijn. Grootouders hebben ook het recht om de rechtbank te vragen te bepalen of de ouderlijke beslissing om hen het contact met hun kleinkinderen te ontzeggen schadelijk is voor het welzijn van de kinderen en daarom illegaal.

