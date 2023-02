Schoolmedewerker verduistert voor 1,5 miljoen dollar aan kippenvleugeltjes

Een gekruid verhaal uit Chicago, waar een medewerker van een schooldistrict wordt aangeklaagd voor het verduisteren voor meer dan 1,5 miljoen dollar aan kippenvleugeltjes. Vera Liddell haalde haar trucje uit in de periode dat de scholen gesloten waren vanwege de coronapandemie, maar het schooldistrict wel maaltijden uitdeelde om af te halen.



Liddell plaatste tussen juli 2020 en februari 2022 namens het schooldistrict honderden ongeautoriseerde bestellingen. Daarmee kocht ze ook 11.000 dozen met wings ter waarde van zo'n 1,5 miljoen dollar. Uit beveiligingsbeelden blijkt dat Liddell de kippenvleugeltjes bij de leverancier is komen ophalen, maar de kip is nooit bij de scholen of leerlingen aangekomen.



De zaak kwam aan het licht nadat een controleur ontdekte dat het district na slechts zes maanden al 300.000 dollar over hun jaarbudget heen zat. Het is volgens de aanklager niet duidelijk wat Liddell met de duizenden kippenvleugeltjes heeft gedaan. Een opvallend detail aan deze zaak is het feit dat het schooldistrict helemaal geen kippenvleugeltjes aan de leerlingen serveert, omdat ze botjes bevatten.

Maar deze vrouw zag ze vliegen.

Doet me denken aan Trevor Noah, die zich afvroeg hoe groot kippen in de VS zijn…. Botjes zijn natuurlijk reuze gevaarlijk: net als bij Advocaatje toen het graatje in zijn keel schootMaar deze vrouw zag ze vliegen.Doet me denken aan Trevor Noah, die zich afvroeg hoe groot kippen in de VS zijn….

En de was geen boekhouder of penningmeester die doorhad dat er iets niet klopte?

