Roze geverfde duif gered, mogelijk slachtoffer van gender reveal party

In New York is een uitgehongerde duif van straat gered die van poot tot snavel roze kleurt. Nee, zijn ouders hebben niets uitgespookt met een flamingo, de kleur is op het dier geverfd. Het opvanghuis waar de duif is ondergebracht waarschuwt dat het dier waarschijnlijk roze was geverfd voor een "gender reveal party".De door mensen opgevoede duif was zichtbaar uitgehongerd door een park aan het struinen. In gevangenschap opgegroeide duiven hebben geen natuurlijk instinct dat ze vertelt hoe ze zelf aan eten moeten komen. "En dit dier had het al zwaar genoeg vanwege de roze verf", schrijft Wild Bird Fund op Twitter.Het vrijlaten van duiven in een populaire activiteit op bruiloften en jubilea. Toch is het volgens Wild Bird Fund geen pleziertje voor de dieren. De duiven die worden losgelaten weten zich geen raad met een leven buiten de kooi en sterven op den duur een akelige dood.