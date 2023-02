Bijzonder fenomeen: putdeksels jatten

BEUNINGEN - De politie heeft woensdag een man uit de gemeente Druten opgepakt, nadat hij meerdere putdeksels had gestolen. In de auto van de man, die op heterdaad werd betrapt, lagen in totaal drie putdeksels. Die zijn door de agenten in beslag genomen.Sinds begin van dit jaar werden meerdere putdeksels gestolen in de gemeente Beuningen, Druten en West Maas en Waal. De diefstallen vonden voornamelijk plaats in het buitengebied. De politie in die regio riep inwoners op 112 te bellen bij een verdachte situatie.Woensdag kreeg de politie een belletje van een oplettende inwoner en niet veel later kon de Drutenaar op heterdaad worden aangehouden.