Amerikaanse vrouw opgepakt voor uitlaten koe op Rode Plein in Moskou

De Amerikaanse dierenrechtenactiviste Alica Day is deze week in Moskou opgepakt omdat ze met een koe wandelde over het Rode Plein voor het Kremlin. Ze had het beest gekocht omdat het geslacht zou worden. De autoriteiten hielden haar aan omdat ze de eenvrouwsdemonstratie niet had aangemeld.



Day - geboren in New Jersey - verzette zich tegen haar arrestatie en moet daarom een boete van 20.000 roebel (261 euro) betalen.



De activiste kwam eerder in het nieuws omdat ze samenwoonde met varkens in de Britse hoofdstad Londen en daarna in het Poolse Warschau. In beide gevallen moest Day afscheid nemen van haar varken omdat dierenartsen zich zorgen maakten over het welzijn van de krulstaarten.

Reacties

03-02-2023 20:59:12 allone

Oudgediende



Ze is idd actief met dieren, maar wat haar doel is en wat ze hoopt te bereiken is niet duidelijk

