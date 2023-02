Op terugweg van AA-meeting gaat deze automobilist de fout in

Een opmerkelijk situatie woensdagavond in de buurt van Kerkrade. Daar veroorzaakte een beschonken automobilist een ongeluk. Opvallend detail: de bestuurder was kort daarvoor bij een AA-meeting geweest.



Maar dat laatste bleek dus nog moeizaam te verlopen bij de automobilist in kwestie.



Want rond 22.00 uur ging het mis bij een rotonde bij Kerkrade. Waar de Buitenring N300 aansluit op de N281. Er waren geen andere auto’s betrokken.



Volgens de politie botste de auto eerst tegen de vangrail aan de linkerkant van de weg om vervolgens tot stilstand te komen tegen een lantaarnpaal aan de rechterkant van de weg.



Bij een blaastest bleek de automobilist te hebben gedronken, waarop de bestuurder bekende alcoholist te zijn. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Reacties

03-02-2023 14:11:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.113

OTindex: 28.140

Waarschijnlijk was mijnheer zo onder de indruk van de bijeenkomst dat hij alvorens naar huis te gaan eerst een stevige neut tot zich nam.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: