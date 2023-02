Belgisch koppel weigert vliegticket voor baby te kopen en laat kind achter in Israëlische luchthaven

Een Belgisch koppel is opgepakt in de Ben Gurion-luchthaven in het Israëlische Tel Aviv. De twee, die een Ryanair-vlucht richting Charleroi wilden ne

03-02-2023 12:58:34

Om te beginnen ging het niet om een baby, maar om een kind van 3 jaar.

Ten tweede was het geen Belgisch koppel, maar betrof het een Belgische en een Britse man.

Ten derde hebben ze het kind helemaal niet achtergelaten. De politie is er dan ook helemaal niet bij geroepen.

Het filmpje is vanuit een zodanige hoek gemaakt, dat de ouders net buiten beeld bleven terwijl ze wel bij de kinderwagen bleven. Wel hebben ze ruzie gemaakt over dat ze voor een kind van 3 het volle tarief moesten betalen. In hoeverre die ruzie ook gespeeld is, is onduidelijk.