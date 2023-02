Opeens sta je 1,2 miljoen rood: bank blokkeert betaalrekeningen van onschuldig Nederlands stel

Een nieuwe anti-witwaswet, waarbij elke transactie boven de 100 euro moet worden onderzocht, stuit op veel weerstand. De vrees bestaat dat door privacyschending en 'massa-surveillance' onschuldige burgers de dupe worden. Het gaat nu al geregeld flink mis.



Zo schrokken Anne-Marie Kemmer en haar man zich een hoedje toen ze opeens niks meer konden betalen. Hun beide betaalrekeningen waren zonder waarschuwing geblokkeerd en ze bleken 1,2 miljoen euro in de min te staan. “De bank had een enorme reservering gemaakt op onze rekeningen zodat we er niets meer mee konden. Een megabedrag als blokkade. We konden geen cent meer overmaken. Enorm schrikken. Je hebt geen idee wat je overkomt.”



Het echtpaar had 1500 euro naar een nieuwe rekening bij een nieuwe bank overgeboekt en dat was genoeg reden voor hun bank om hen af te sluiten. “Dit is mogelijk een frauduleuze betaling”, kregen ze in de chat te lezen, toen ze contact opnamen met de bank. “Je schrikt je helemaal te pletter.”



Na een aantal gesprekken met bankmedewerkers van verschillende afdelingen bleek dat er sprake was van een vergissing van de bank in hun nadeel. De rekeningen werden uiteindelijk weer vrijgegeven. “Idioot toch? We konden geen pizza meer bestellen, niets meer betalen. Je wordt toch even behandeld als crimineel. Geen sorry. Niets”, aldus haar man Dirk tegen RTL Nieuws.



Het is nog maar de vraag of de nieuwe wet er komt. Er is stevige kritiek, onder andere bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij vinden dat de wet leidt tot een onrechtmatige inbreuk op de grondrechten van mensen. De wet moet van tafel, vindt de privacywaakhond.



Ook in de Tweede Kamer is er fel verzet tegen het wetsvoorstel, dat bedoeld is om de onderwereld dwars te zitten, maar zijn doel ver voorbij lijkt te schieten. Ondertussen houdt Minister Sigrid Kaag van Financiën vast aan haar plannen.

Het zal je maar overkomen en je bent niet zo sterk als dit stel, je stort misschien in en ziet het leven niet meer zitten, hebben ze dit ook in hun of haar wijsheid meegenomen?



Niet iedereen is met criminaliteit bezig, het is een misschien handje vol personen, maar daar moet dus elke burger maar onder lijden!



Verschrikkelijk, ik zou niet weten wat ik moet doen om te bewijzen dat ik een gewone burger ben die toevallig haar auto voor veel geld verkocht zou hebben of een erfenis gestort krijgt en daar niet bij zou kunnen komen.



Het schiet zijn doel zeker voorbij, ze kunnen beter de bankrekeningen in de gaten houden op hogere transacties en eens bekijken of het vaker voorkomt dan die ene keer.

1,2 miljoen rood? Hoe kun je zoveel geld uitgeven? Daar zou ik iig jaaaaren voor nodig hebben

@allone : Ze hadden dat geld ook niet uitgegeven. Dat was nou het foutje van de bank. Het boutje van de fank.

dat doe ik ook, dat is mijn spaarrekening...



het is toch van de zotte dat je wel pak m beet 3000 kan uitgeven aan een nieuw design wandmeubel (maar dat gaat naar een bedrijf) en je een soortgelijk bedrag niet voor jezelf weg kan leggen zonder sancties van je bank... je boekt 1500 over naar een andere bank...dat doe ik ook, dat is mijn spaarrekening...het is toch van de zotte dat je wel pak m beet 3000 kan uitgeven aan een nieuw design wandmeubel (maar dat gaat naar een bedrijf) en je een soortgelijk bedrag niet voor jezelf weg kan leggen zonder sancties van je bank...

Quote:

Het is nog maar de vraag of de nieuwe wet er komt. Het blokkeren van de rekening van die mensen door plotseling een reservering van 1.2 miljoen er op te zetten had dus absoluut niks te maken met die nieuwe wet. Die is er nog helemaal niet. Er wordt gesuggereerd alsof het één met het ander te maken heeft. Het geeft alleen aan dat als banken nu al dit soort fouten maken, het in de toeomst helemaal een puinzooi kan worden. Het blokkeren van de rekening van die mensen door plotseling een reservering van 1.2 miljoen er op te zetten had dus absoluut niks te maken met die nieuwe wet. Die is er nog helemaal niet. Er wordt gesuggereerd alsof het één met het ander te maken heeft. Het geeft alleen aan dat als banken nu al dit soort fouten maken, het in de toeomst helemaal een puinzooi kan worden.

Ik zit als secretaris in het bestuur van een kerkgenootschap. De kamer van koophandel registreert helemaal niets van mij omdat dit als zeer privacygevoelig beschouwd wordt. De bank waarbij onze rekening loopt eist echter allemaal prive gegevens van mij, terwijl ik niet eens toegang heb op die rekening. Ook in het kader van fraudebestrijding...

T Kun je je voorstellen wat voor ravage die wet kan aanrichten als het nu al mis gaat



Elk bedrag van 100 euro of meer onderzoeken? Dus mensen kunnen zometeen niet eens meer fatsoenlijk hun rekeningen, hypotheek, cadeau's en grote boodschappen/aankopen betalen zonder dat de bank er moeilijk over gaat doen? Of gaan ze het alleen doen met privé rekeningen? Dan gaan die fraudeurs toch een nep bedrijf beginnen? Er zal altijd wel een manier zijn om de wet te omzeilen terwijl de onschuldige mens het leven steeds moeilijker gemaakt wordt

S



Ik ben zelfs de voorzitter van een kerkgenootschap . Quote @Jawel : Ik zit als secretaris in het bestuur van een kerkgenootschap.Ik ben zelfs de voorzitter van een kerkgenootschap

Wij noemen dit thuis een 'George Orwelletje'

We slaan helemaal door in NL, ik dacht dat het boek '1984' zo ver naast de realiteit zat en zou zitten, maar wat heb ik het fout.

