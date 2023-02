D66-Kamerlid dient eerste door AI gemaakte motie in

"Parlementaire historie", noemt D66-Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz de door haar ingediende motie over kunstmatige intelligentie. De motie is in zijn geheel opgesteld door AI-computer ChatGPT, die op basis van kunstmatige intelligentie teksten genereert.



In de AI-motie vraagt Dekker-Abdulaziz aandacht van het kabinet voor de opkomst van AI en de gevolgen die dit heeft voor het onderwijs. Als het aan het Kamerlid ligt komt het kabinet met een speciale strategie voor het omgaan met kunstmatige intelligentie. "Van groot belang is om de mogelijke negatieve effecten van AI op het onderwijs te minimaliseren en de positieve effecten te maximaliseren", is te lezen in de motie.

Reacties

02-02-2023 17:02:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.100

OTindex: 28.140

Dan zou ik zeggen, laat het antwoord dan ook maar door die robot schrijven.

Op termijn kunnen dan al die opvreters in den Haag wel naar huis. Verschil zal het toch niet maken.

